SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 Mart ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. 30 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler böylece karnıyarık ve pilav ödülünü afiyetle yedi.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 1. ve 2. eleme adayları ada konseyinde Gönüllüler takımından Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz olmuştu.

Yarışmada 3. ve 4. eleme adayları ise Yasin Obuz ile Gökhan Keser oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da 4 eleme adayından biri bu gece yapılacak ada konseyinin ardından veda edecek. Konseyin hemen ardından adadan elenen isme haberimizden ulaşabilirsiniz...

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.