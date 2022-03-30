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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 Mart ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 29 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayları merak ediliyordu. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 29 Mart, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle, eleme adayı kim oldu? gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor 29 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? Survivor 30 Mart Ödül oyununda kim kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:24 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 22:56
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 Mart ödül oyununu kim kazandı?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 29 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı hem dokunulmazlığı hem de iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya rekabet etti. Öte yandan 30 Mart Çarşamba günü ödül oyunu oynanacak. İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 MART

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Ünlüler oldu. Ünlüler böylece iletişim ödülünün de sahibi oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 1. ve 2. eleme adayları ada konseyinde Gönüllüler takımından Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz olmuştu.

Yarışmada 3. ve 4. eleme adayları ise Yasin Obuz ile Gökhan Keser oldu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

30 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Öte yandan Survior 30 Mart Çarşamba günü, ödül oyunu oynandı. Survivor 30 Mart Çarşamba günü oynanan ödül oyununu Gönüllüler kazandı.

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