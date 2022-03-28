Wanda Nara'dan ihanet iddiaları sonrası açıklama!

"BEN ÖYLE BİR KADIN DEĞİLİM"

Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Her şeyin bir yalandan daha fazla olduğunu açıklamama gerek yok. Ama orantısız saygısızlık da beni şaşırtmaktan vazgeçirmiyor. Ben öyle bir insan, öyle bir kadın değilim. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Kendimi farklı şekilde ele alıyorum evet, çünkü ben farklı birisiyim" dedi.