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Wanda Nara'dan ihanet iddiaları sonrası açıklama!

Wanda Nara'nın futbolcu eşi Mauro Icardi'yi aldattığı iddiaları gündeme oturdu. Haberler sonrası bir süre sessizliğini koruyan Wanda Nara'dan açıklama geldi. Wanda Nara sosyal medyadan paylaştığı açıklamayla, "İntikam" iddialarına cevap verdi. İşte o sözler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 15:31 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 15:32
Wanda Nara'dan ihanet iddiaları sonrası açıklama!

Mauro-Wanda çiftindeki ihanet iddialarına bir yenisi eklendi. Eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile hayatını birleştiren Mauro Icardi'nin bu kez aldatılan taraf olduğu iddia ediliyor.

Wanda Nara'dan ihanet iddiaları sonrası açıklama!

Çiftin korumalığını yapan Augustin Lungueira'nın Nara ile birçok yerde samimi fotoğraflar vermesiyle aşk iddiaları doğdu.

Wanda Nara'dan ihanet iddiaları sonrası açıklama!

Wanda Nara'nın, Icardi'nin Arjantinli şarkıcı ve dizi oyuncusu China Suarez ile defalarca yakalanmasından dolayı intikam aldığı konuşuldu. Icardi bu iddialar üzerine koruma Augustin Lungueira'nın görevine son verdi.

Wanda Nara'dan ihanet iddiaları sonrası açıklama!

Haberler sonrası sessizliğe gömülen Wanda Nara'dan açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaştığı açıklamayla, "İntikam" iddialarına cevap verdi.

Wanda Nara'dan ihanet iddiaları sonrası açıklama!

"BEN ÖYLE BİR KADIN DEĞİLİM"
Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Her şeyin bir yalandan daha fazla olduğunu açıklamama gerek yok. Ama orantısız saygısızlık da beni şaşırtmaktan vazgeçirmiyor. Ben öyle bir insan, öyle bir kadın değilim. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Kendimi farklı şekilde ele alıyorum evet, çünkü ben farklı birisiyim" dedi.

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