Messi Ronaldo'yu kızdıracak!

Paris Saint Germain'deki performansı nedeniyle eleştirilen Lionel Messi'nin araba koleksiyonu dikkat çekiyor. Arjantinli yıldızın otomobillerinin değeri 28 milyon sterlin… Messi'nin 13 lüks otomobilinin olduğu belirtiliyor.

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun ise otomobillerinin toplam değeri 18 milyon sterlin… Takvim'in haberine göre Portekizli yıldızın ise 6 lüks aracının olduğu iddia ediliyor.

İngiliz medyası Messi'nin otomobil tutkusuna geniş yer ayırdı. Yüksek tirajlı Mirror'ın Messi ile ilgili manşetine taşıdığı haberde, "Lionel Messi 25 milyon sterlinlik Ferrari dahil futbol dünyasının en pahalı koleksiyonuna sahip" ifadelerini kullandı.

Messi'nin koleksiyonundaki Ferrari speedster sadece 4 kişide var. Onlardan biri de Arjantinli yıldız…

2016'da Paris'teki bir müzayede Messi'nin 1957 Ferrari 335 S Spider Scaglietti'yi almak için Ronaldo'dan daha fazla teklif verdiği belirtildi.