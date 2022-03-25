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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 25 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 25 Mart Cuma günü yayınlanan yeni bölümününde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları eleme adayı çıkarmamak için kıyasıya mücadele verdi. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 25 Mart, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 25 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 00:00
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 25 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. 25 Mart Cuma günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 MART
Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar takımlarına dokunulmazlığı kazandırmak için parkurda ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Ünlüler takımı hem erkekler hem de kadınlar da sürklase ettiği oyunu 2-0 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ünlüler takımının dokunulmazlığı kazanmasının ardından gönüllüler takımı ada konseyine gidecek. Yapılan oylamada en yüksek oyu alan yarışmacı haftanın ilk eleme adayı olacak. Ada konseyi sonrası elenme adayı haberimizde olacak.

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