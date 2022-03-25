SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLACAK? 25 Mart 2022 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Eleme adayı kim olacak?

Survivor All Star 2022'de bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunun heyecanı yaşanacak ve günün sonunda kazanan takım belli olacak. Haftanın ilk konseyinde ise Acun Ilıcalı bir yarışmacının Survivor'a devam edemeyeceğini açıklayacak. Nefes kesen fragmanı ile merak uyandıran Survivor 59. bölümde neler olacak? İşte Survivor son bölüme dair merak edilenler...

25 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Survivor'da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek ve kazanan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. 59. yeni bölümün akabinde detaylar haberimizde yer alacak.

25 MART SURVIVOR ELEME ADAYI KİM, ACUN ILICALI NE AÇIKLAYACAK?

Acun Ilıcalı, toplanan konseyde bir yarışmacının adaya veda edeceğini açıkladı, Survivor 59. yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Yeni bölümün ardından detaylar haberimizde yer alacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.