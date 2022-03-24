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Survivor'da Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı? (Survivor 24 Mart)

Survivor'ın 24 Mart Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynandı. Eğlenceli anların yaşandığı oyunda kazanan taraf baklavalı çikolata ödülünün sahibi oldu. Peki Survivor All Star 2022'de Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyununu hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 00:30
Survivor'da Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı? (Survivor 24 Mart)

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Son yapılan konseyde ünlüler takımından Bora adaya veda eden isim olmuştu. 24 Mart Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunu ile eğlence dolu anlar yaşadı. Peki, Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyununu hangi takım kazandı?

ANLAT BAKALIM VE BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunu ile eğlenceli anlar yaşandı. Oyunu kazanan gönüllüler takımı baklavalı çikolata ödülünü afiyetle yedi.

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