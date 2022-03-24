SURVIVOR ANLAT BAKALIM BİL BAKALIM OYUNU | Survivor All Star 2022 Anlat Bakalım Bil Bakalım oyunu heyecanı... | Bugün Survivor var mı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. Gergin eleme konseyinde adaya veda eden isim Bora oldu. Konseyin ardından yarışmacılar Anlat Bakalım Bil Bakalım oyunu ile eğlence dolu anlar yaşadı. Peki, Anlat Bakalım Bil Bakalım oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

ANLAT BAKALIM BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Anlat Bakalım Bil Bakalım oyunu ile eğlenceli anlar fragmana damga vurdu. Bu oyunu kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacak. İşte detaylar...

BUGÜN SURVIVOR VAR MI?

Survivor All Star 2022, 24 Mart Perşembe günü saat 20:00'de TV 8'de yayınlanacak.