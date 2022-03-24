23 Mart 2022 Survivor'dan kim elendi? Survivor'dan elenen Bora Edin kimdir, kaç yaşında?

Survivor All Star 2022'den elenen Bora Edin'in hayatı araştırılmaya devam ediyor. Yarışmanın sıkı takipçileri, "Bora Edin kimdir, kaç yaşında, evli mi?" sorularının cevabını sorgularken; Bora Edin'in boyu, yaşı, kariyer geçmişine ve özel yaşamına dair merak edilenler haberimizde...

SURVIVOR'DAN ELENEN BORA EDİN KİMDİR?

Bora Edin, 23 Mart 1984 tarihinde dünyaya gelmiştir. İsviçre'de 7 yıl yaşadıktan sonra lise eğitimi için Malta'ya giden Edin, futbola olan ilgisi nedeniyle Malta'da bir süre Hibernians takımında forma giymiştir.

Malta'da da 2 yıl geçirdikten sonra Türkiye'ye gelen Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde eğitim görmeye başlamış ve mezun olmuştur. Üniversite eğitimine devam ederken aktif spor yaşantısını devam ettiren Edin, okulun futbol takımında kaptanlık yapmıştır.

Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası'nda da takımıyla birlikte şampiyonluk elde eden Edin, profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynamıştır.

Ayırca pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok spor dalıyla da uğraşan Boran Edin, bir süredir de CrossFit eğitmenliğini sürdürmektedir. 1.82 boyunda ve 76 kilo olan Bora Edin, Hülya Edin ile dünyaevine girmiştir ve bu evlilikten bir çocuğu bulunmaktadır.