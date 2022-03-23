ÜÇ KIZ KARDEŞ FRAGMANI - Üç Kız Kardeş 6. bölüm fragmanı - İZLE

Kanal D ekranlarından yeni bir dizi izleyiciyle buluşacak. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyandıran Üç Kardeş dizisi yayına girmişti. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak? Üç Kız Kardeş dizisi saat kaçta yayınlanacak? Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ne? İşte detaylar...

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Kanal D'nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak. Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu Üç Kız Kardeş'in senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş, 23 Mart Salı 20.00'de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

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YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

ürkan ve Somer odada kilitli kalınca olanlar olur. Türkan yakınlaşmak için bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Öte yandan Sadık'ın rahatsızlığı hiç istemese de Nesrin'in kulağına gider. Dönüş ve Derya arasında da fırtınalar kopmaktadır.

Türkan tam olayların istediği gibi gittiğini düşünürken büyük bir şok yaşar. Somer baba olacağını ağzından kaçırır. Türkan ne yapacak?