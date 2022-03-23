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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 23 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyununun kazananı merak ediliyordu. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 23 Mart, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 23 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 23:00
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 23 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 MART

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Gönüllüler oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk 2 eleme adayı Barış Murat Yağcı ve Evrim Keklik olmuştu. Yarışmada 3. eleme adayı ise kısa süre içinde belli olacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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