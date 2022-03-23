SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor 2022 All Star'da adaya kim veda edecek? (Eleme konseyi)

SURVIVOR ALL STAR 2022 - TV8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından heyecanla takip edilen Survivor'da 57. bölüm heyecan dolu bir yarışmaya sahne olacak. 3. dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşanacak olan yeni bölümde Nagihan ve Barış arasındaki gerilim ve Barış'ın yaşadığı sakatlık dikkatleri çekti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 MART

23 Mart 2022 Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümde 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.