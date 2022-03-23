Haberler Magazin Survivor 2022 yeni bölümde Barış ve Nagihan neden kavga etti? Nagihan'dan Barış'a sert sözler: "Bir şey alıp getirdiğin yok!"

Survivor 2022 yeni bölümde Barış ve Nagihan neden kavga etti? Nagihan'dan Barış'a sert sözler: "Bir şey alıp getirdiğin yok!"

Survivor All Star 2022'de parkur heyecanı devam ederken; zorlu ada şartlarında yarışmacılar arasındaki gerginliklere bir yenisi daha eklendi ve Nagihan ile Barış'ın tartışması büyük bir gerginlik yarattı. Nagihan, Barış'a oldukça sert sözler sarf ederken; Barış ile yaşanan bu tartışma izleyenleri de merak içinde bıraktı. Peki, Nagihan ve Barış neden tartıştı? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:34 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 13:39
Survivor 2022 yeni bölümde Barış ve Nagihan neden kavga etti? Nagihan'dan Barış'a sert sözler: "Bir şey alıp getirdiğin yok!"

Survivor All Star 57. bölüm fragmanı nefes kesti, parkurda ter döken yarışmacılar performanslarını sergilerken Nagihan'ın Barış'a söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. Daha önce de Barış ile gerginlik yaşayan Nagihan, yeni bölümde Barış'ın tembel olduğunu iddia ederek hiçbir şey yapmadığını söyledi ve kavganın fitilini ateşledi. Peki, Barış ile Nagihan arasında neden tartışma başladı? İşte, Survivor Nagihan ile Survivor Barış arasındaki o kavgaya dair detaylar...

SURVIVOR YENİ BÖLÜMDE BARIŞ VE NAGİHAN NEDEN TARTIŞTI?

Survivor'da finale yaklaştıkça devam eden heyecan, her yeni bölümde daha da artıyor. Yarışmacılar kıran kırana mücadele etmeyi sürdürürken, zorlu şartlarda yaşayan yarışmacıların da gerginliği zirveye yükseldi. Nagihan'ın Barış'a söylediği sözler, gündemde yerini aldı. Ada şartlarında herkes bir şeyler getirirken ve ortak malzemeler toplanırken; Barış'ın tembel olduğunu söyleyen ve bu durumdan yakınan Nagihan, Barış'a karşı sert sözler söyledi. İşte, Barış ve Nagihan kavgasından detaylar...

BARIŞ SAKATLANDI MI? DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Barış, eleme heyecanı öncesi çıktığı parkurda oldukça sert bir şekilde yere düştü ve hem takım arkadaşlarını hem de izleyicileri korkuttu. Yere düşen Barış acı içinde bağırmaya devam ederken, arkadaşları yardıma koştu ve müdahale için ekipler geldi.

Barış'ın sakatlanmasının ardından, yarışmanın sıkı takipçileri Barış'ın yarışmadan diskalifiye olup olmayacağını araştırmaya başladı. Bu akşam yayınlanacak Survivor 2022 All Star 57. yeni bölümün ardından, Barış'ın sağlık durumu ve detaylar belli olacak...

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