📺Baba 6. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 6. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 22 Mart Salı günü ekranlara gelecek 6. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 6. bölüm bilgileri...
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
BABA 6. BÖLÜM KONUSU
Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır. Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır. Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. İlhan'ın ailesi üzerindeki planlarını öğrenen Kadir, oyunu İlhan'ın kurallarıyla oynamaya karar verir ve ikili arasındaki tansiyon iyice yükselir.
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
OYUNCULAR
Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN