Haberler Magazin 📺Baba 6. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Baba 6. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 6. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 6. bölüm full izle, Baba izle, Baba 6. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 22 Mart Salı günü yayınlanan 6. bölümünde neler yaşandı? Baba dizisinin 6. bölümü detaylarını haberimizden bulabilirsiniz.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 14:30
📺Baba 6. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 6. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 22 Mart Salı günü ekranlara gelecek 6. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 6. bölüm bilgileri...

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👉BABA 6. BÖLÜM İZLE

BABA 6. BÖLÜM KONUSU

Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır. Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır. Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. İlhan'ın ailesi üzerindeki planlarını öğrenen Kadir, oyunu İlhan'ın kurallarıyla oynamaya karar verir ve ikili arasındaki tansiyon iyice yükselir.

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👉BABA 6. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak

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👉BABA 6. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR

Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu

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👉BABA 6. BÖLÜM İZLE

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 6. BÖLÜM İZLE

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 6. BÖLÜM İZLE

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 6. BÖLÜM İZLE

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 6. BÖLÜM İZLE

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