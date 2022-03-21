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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 21 Mart dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 21 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyununun sahibi merak ediliyordu. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 21 Mart, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 21 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 00:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 21 Mart dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 21 Mart Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 MART

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Gönüllüler oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı Barış Murat Yağcı oldu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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