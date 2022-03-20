İntikam Yolu (Drive Angry) filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. 2011 yapımı film, sinemaseverlerin büyük beğenisini kazanmıştı. İntikam Yolu filminin TV ekranlarında da yayınlanacak olmasının ardından sinemaseverler, İntikam Yolu filmi hakkında arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Peki, İntikam Yolu (Drive Angry) filminin konusu ne? İntikam Yolu'nun oyuncuları kimler?

İNTİKAM YOLU KONUSU

Tek kızını küçükken terk etmiş olan John Milton, firari bir suçludur. Torunu şimdi bebek yaşta olan Milton, bir sonraki dolunayda torununu kurban etmek isteyen tarikatın elinden bebeği kurtarmak için her şeyi göze almıştır.

Onları bulmak için yalnızca üç günü kalan Milton, şeytana tapan tarikatın izini bulabilmek için Piper'dan yardım ister. Milton ve Piper katilleri, polis memurlarını ve Muhasebeci olarak bilinen gizemli ve ölümcül lideri atlatırlar ve Colorado'dan Louisiana'ya arkalarında kanlı bir iz bırakırlar.

Doğaüstü güçlerle donatılmış olan Milton, karşısına çıkan son fırsatta King ve havari askerleriyle karşı karşıya gelecektir.

İNTİKAM YOLU OYUNCULARI

Nicolas Cage (John Milton)

Billy Burke (Jonah King)

Amber Heard (Piper)

William Fichtner (The Accountant)

David Morse (Webster)

Katy Mixon (Norma Jean)

Wanetah Walmsley (Mother Mary)

Christa Campbell (Mona)

Charlotte Ross (Candy)

Pruitt Taylor Vince (Roy)