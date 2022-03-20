Adı Sevgi 2. BÖLÜM İZLE - Adı Sevgi YENİ BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Adı Sevgi izle

ATV ekranlarının yeni dizisi Adı Sevgi, 2. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 2. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Adı Sevgi 2. bölüm full izle, Adı Sevgi izle, Adı Sevgi 2. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Adı Sevgi'nin 20 Mart Pazar günü yayınlanan ilk bölümünde neler yaşandı? İşte Adı Sevgi dizisinin ilk bölümüyle ilgili bilgiler...

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ADI SEVGİ 2. BÖLÜM KONUSU

Zeynep'in çığlığı, düğünün üstüne kâbus gibi çökmüştür. Elif bir an önce Zeynep'e ulaşarak bu zoraki evliliği bitirmek ister. Ancak Zeynep; Volkan'dan kurtulmakla, Volkan'ı bıçaklayan kardeşi Mehmet'i Baykaralardan korumak arasında büyük bir tereddüt yaşar. Emir içinse yıllar sonra döndüğü bu ev, eski anıların canlanmasına neden olur. Herkes Zeynep'in tuhaf tavrının arkasında yatan nedeni anlamaya çalışırken, Mehmet'in yokluğu büyük şüphe çeker. Her şeyin kilidi, düğün gecesi o odada olanlarda ve Mehmet'tedir. Elif ve Emir aralarındaki bütün çatışmaya rağmen, Zeynep'i ve ailesini Baykaralardan uzaklaştırmak için bir arayışa girişir. Düğünden sonra bile Emir ve Elif'in hala bu işin peşini bırakmadığı gören Ekrem Baykara, Elif'in mesleğini tehlikeye atacak bir hamle yapar.

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Elif, Emir'in de desteğiyle Zeynep'in umudunu sürdürmek için canını dişine taksa da asıl zarar gören yine kendisi mi olacaktır?

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Yapımcı: Koliba Film/Ata Türkoğlu

Yönetmen: Sadullah Celen

Senaryo: Filiz Alpgezmen, Murat Can Tura

Müzik: Kalan Müzik/Engin Arslan

Oyuncular: Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü) ve Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

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