Haberler Magazin 📺 Teşkilat 39. Bölüm İZLE - Teşkilat son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

📺 Teşkilat 39. Bölüm İZLE - Teşkilat son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Teşkilat 39. ve yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler internette "Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm izle, Teşkilat son bölüm, Teşkilat konusu" araştırması yapıyor. Yapımda bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşanacak. İşte Teşkilat dizisi 39. yeni bölümü ile ilgili bilgiler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 17:00
📺 Teşkilat 39. Bölüm İZLE - Teşkilat son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat 39. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Diziyi izlemek isteyenler veya internet üzerinden takip etmek isteyenler "Teşkilat 39. yeni son bölüm izle" araması yapıyor. İşte Teşkilat son bölüm detayları ve 38. bölüm izleme linki…

TEŞKİLAT 39. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

TEŞKİLAT tüm bölümler için TIKLA

TEŞKİLAT 39. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Şirket kimyasal silah planının başarısız olmasının ardından sonra Yıldırım'ı saf dışı bırakmaya karar verir. Pes etmeyen Yıldırım, ekibin canını yakmak ve yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak için gözünü en tepeye diker. Diğer yanda ekibimiz Ankara'ya dönmek için hazırlıklarını yaparken Hakkı'ya ulaşılamamaktadır. Hakkı'yı bulmak için örgütün merkezine girmek zorunda kalan ekibi burada büyük bir sürpriz beklemektedir. Kapana kısılan ekibimizin ise pes etmeye niyeti yoktur. Yıldırım bu durum üzerinden Mete Başkan'ı sıkıştırınca, Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kalacaktır.

TEŞKİLAT 39. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

TEŞKİLAT tüm bölümler için TIKLA

TEŞKİLAT 39. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

TEŞKİLAT tüm bölümler için TIKLA

DİĞER
El Clasico hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler
Afrika'dan Avrupa'ya göç ederken İstanbul'da mola veren leylekler için yem dağıtıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor