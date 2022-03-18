SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 18 Mart 2022 Survivor dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu?

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyunu heyecanı nefesleri kesti. 18 Mart Cuma günü yayınlanan yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımları dokunulmaz olmak için mücadele etti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 18 Mart 2022 Survivor dokunulmaz oyununun galibi kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 18 MART

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Gönüllüler oldu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.