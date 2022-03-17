Haberler Magazin Survivor'da ödül oyunu heyecanı! Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kim kazanacak?

Survivor'da ödül oyunu heyecanı! Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kim kazanacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sıkı takip edilen Survivor'un yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Yarışmacılar, voleybol maçı yapacak ve ödülü kazanmak için mücadele edecek. Peki, Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kim kazanacak?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 23:29
Survivor'da ödül oyunu heyecanı! Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kim kazanacak?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 17 Mart Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 17 MART
Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar voleybol oynayacak ve ödül için yarışacak. Ödül oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

DİĞER
Magazin kulisleri çalkalanıyor! Seda Sayan'ın 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten hakkında bomba iddia! 4 yıllık ilişkisini ne için bitirdi?
Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "atama ve yer değiştirme" yönetmeliğine ilişkin açıklama! Sark görevi detayı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor