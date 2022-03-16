SURVIVOR KİM ELENDİ? 16 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu?

Survivor All Star 2022 nefesleri kesiyor. 16 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı.

Büyük bir rekabet içinde geçen haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan takım Ünlüler oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler ada konseyine gitti. Oylama sonucunda Mert ve Barış'ın ardından diğer ü. eleme adayı Berna, Adem ve Evrim oldu.

SURVIVOR 2022 ALL STAR KİM ELENDİ? (16 MART)

Survivor 16 Mart'ta elenen isim belli oldu. SMS sonrası Survivor All-Star'a veda eden isim Berna oldu.