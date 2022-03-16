Haberler Magazin SURVIVOR KİM ELENDİ? 16 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu?

SURVIVOR KİM ELENDİ? 16 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu?

SURVIVOR KİM ELENDİ? - Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununun ardından eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları Mert, Barış, Adem, Berna ve Evrim olmuştu. Peki, Survivor'a kim veda etti? İşte Survivor All Star 2022'de adaya veda eden isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 23:49 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 00:16
SURVIVOR KİM ELENDİ? 16 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu?

Survivor All Star 2022 nefesleri kesiyor. 16 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı.

Büyük bir rekabet içinde geçen haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan takım Ünlüler oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler ada konseyine gitti. Oylama sonucunda Mert ve Barış'ın ardından diğer ü. eleme adayı Berna, Adem ve Evrim oldu.

SURVIVOR 2022 ALL STAR KİM ELENDİ? (16 MART)

Survivor 16 Mart'ta elenen isim belli oldu. SMS sonrası Survivor All-Star'a veda eden isim Berna oldu.

DİĞER
Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’in borcu yüzünden hediye ettiği yüzüğünün alınacağı konuşuluyordu! Hadise İstanbul Moda Haftası’nda yüzüğüyle şov yaptı!
❄Yarın okul var mı, tatil mi? 🔔Valilik son dakika duyuruları ⛄ 17 Mart Perşembe kar tatili olan iller: Trabzon, Rize, Batman...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor