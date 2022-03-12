📺Kardeşlerim 43. bölüm İZLE | atv Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE (Kardeşlerim 43. bölüm)

atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 43. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kardeşlerim dizisi, 42. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 43. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 43. ve en son yayınlanan bölümü...

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KARDEŞLERİM 43. BÖLÜM KONUSU

"Bende bozuk vardı, sen neden kendini harcadın?"

Ömer çaresiz bir halde, para dolu çantayı alan Harika'nın peşine düşer. Gününü gün eden Harika'yı ise kötü bir sürpriz beklemektedir. Ataman Koleji'nde kız öğrenciler arasında ipler iyice gerilirken, Asiye ve Doruk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif'in, Resul'e karşı yaptığı sinsi hamle, Resul'ü harekete geçirir. Asiye'nin içini rahatlatmak için çaba gösteren Doruk, hiç görmek istemeyeceği bir manzara karşısında büyük dehşete düşer.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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👉KARDEŞLERİM 43. BÖLÜM İZLE

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👉KARDEŞLERİM 43. BÖLÜM İZLE