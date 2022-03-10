Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 34. BÖLÜM Kanal D FULL İZLE

Camdaki Kız 34. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 34. bölümü, 10 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek.

Camdaki Kız 34. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 34. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır. Yaşanılan kayıp, hem Koroğlu ailesini hem de İpekoğlu ailesini derinden yaralar. Yaşananların gerçek nedenini öğrenen Rafet, Sedat'tan ve Alp'ten hesap sorar, Feride'nin ise aklında başka planları vardır. Nalan'ın yaşadığı acı, Hayri'yle arasındaki yakınlığın artmasına neden olacaktır.

Camdaki Kız 34. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 34. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE