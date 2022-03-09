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SURVIVOR KİM ELENDİ? 9 Mart Survivor'da elenen isim belli oldu! Adaya kim veda etti

SURVIVOR KİM ELENDİ? - Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. 9 Mart Çarşamba günü yayınlanan bölümde iletişim ödülü ve eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler arasında yapılan haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan gönüllüler oldu ve ünlüler ada konseyine gitti. Son adayların belli olmasının ardından eleme potası Yasin, Birsen, Mert ve Barış'tan oluştu. Toplu sms sonrası Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu. Peki, iletişim oyununu hangi takım kazandı? Adaya kim veda etti? İşte Survivor ile ilgili tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 01:41 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 01:41
SURVIVOR KİM ELENDİ? 9 Mart Survivor'da elenen isim belli oldu! Adaya kim veda etti

Survivor All Star 2022 nefesleri kesiyor. 9 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde iletişim ödülü ve eleme heyecanı yaşandı.

Büyük bir rekabet içinde geçen haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan takım iletişim ödülünün de sahibi oldu. Uzatmalara giden yarışmayı 2-1 kazanan gönüllüler, ailelerinden gelen mektupları okudu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler ada konseyine gitti. Oylama sonucunda Mert 3. aday oldu. Performans birincisi Batuhan ise Barış'ın ismini verdi. Böylece haftanın eleme potası Yasin, Birsen, Mert ve Barış şeklinde oluştu.

SURVIVOR KİM ELENDİ? 2022 ALL STAR
Survivor 9 Mart'ta elenen isim belli oldu. Büyük sms sonrası Survivor All-Star hayallerine veda eden isim Birsen oldu.

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