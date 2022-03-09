SURVIVOR KİM ELENDİ? 9 Mart Survivor'da elenen isim belli oldu! Adaya kim veda etti

Survivor All Star 2022 nefesleri kesiyor. 9 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde iletişim ödülü ve eleme heyecanı yaşandı.

Büyük bir rekabet içinde geçen haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan takım iletişim ödülünün de sahibi oldu. Uzatmalara giden yarışmayı 2-1 kazanan gönüllüler, ailelerinden gelen mektupları okudu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler ada konseyine gitti. Oylama sonucunda Mert 3. aday oldu. Performans birincisi Batuhan ise Barış'ın ismini verdi. Böylece haftanın eleme potası Yasin, Birsen, Mert ve Barış şeklinde oluştu.

SURVIVOR KİM ELENDİ? 2022 ALL STAR

Survivor 9 Mart'ta elenen isim belli oldu. Büyük sms sonrası Survivor All-Star hayallerine veda eden isim Birsen oldu.