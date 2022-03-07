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Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor 2022'de hangi takım dokunulmaz oldu?

TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'de heyecan sürüyor. 7 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor All-Star 2022'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 7 Mart dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu. Ünlüler mi Gönüllüler mi aday çıkaracak? İşte tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 23:46
Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor 2022'de hangi takım dokunulmaz oldu?

Survivor' All-Star 2022'de heyecan tam gaz sürüyor. 7 Mart Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık ödülü için kıyasıya bir rekabete girdi.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI❓

Survivor All Star 2022''nin 7 Mart akşamı yayınlanan yeni bölümündee yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu rekabeti yaşandı. Ünlüler ile Gönüllüler'in kıyasıya yarışında dokunulmazlığın sahibi Ünlüler takımı oldu.

Dokunulmazlığı kazanan Ünlüler takımı, ödül olarak da tavuklu pilavın sahibi oldu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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