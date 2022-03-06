Haberler Magazin 📺 Teşkilat 37. Bölüm İZLE - Teşkilat son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

📺 Teşkilat 37. Bölüm İZLE - Teşkilat son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Teşkilat 37. ve yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler internette "Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm izle, Teşkilat son bölüm, Teşkilat konusu" araştırması yapıyor. Yapımda bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşanacak. İşte Teşkilat dizisi 37. yeni bölümü ile ilgili bilgiler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 17:18
📺 Teşkilat 37. Bölüm İZLE - Teşkilat son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat 37. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Diziyi izlemek isteyenler veya internet üzerinden takip etmek isteyenler "Teşkilat 37. yeni son bölüm izle" araması yapıyor. İşte Teşkilat son bölüm detayları ve 37. bölüm izleme linki…

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TEŞKİLAT 37. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ekip, aldıkları yeni istihbaratla 'Uyuyanlar'dan birinin peşine düşer. Ancak hedeflerine ulaşabilmeleri için aşmaları gereken önemli bir engel vardır. Ele geçirmeye çalıştıkları kripto Türkiye'ye yapılması muhtemel saldırılar için oldukça önemlidir.
Diğer yanda şirket, Yıldırım'ın 6. bölgedeki faaliyetlerinden memnun olmadığını açıkça dile getirir. Yıldırım, Şirket tarafında topun ağzında olduğunu anlayınca Türkiye'yi yapayalnız bir konuma getirecek yeni planını devreye sokar.
Ekip yakaladığı bir ipucu sayesinde Yıldırım'ın planı dahilinde Türkiye'ye sokulması planlanan kimyasalın izini sürmeye başlar. Yapılacak operasyon Türkiye'nin itibarı için oldukça önem arz ederken Yıldırım tarafından işe dahil edilen Ceren'i büyük bir sürpriz beklemektedir.

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