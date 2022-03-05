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SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİNE GİTMEYİ GARANTİLEYEN İSİMLER BELLİ OLDU MU?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. Survivor'da birleşme partisi heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri arama motorlarında birleşme partisine gitmeyi garantileyen isimler araştırılıyor. Peki, Survivor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor birleşme partisine gitmeyi garantileyen 2 yarışmacı kim? Belli oldu mu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 17:05
SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİNE GİTMEYİ GARANTİLEYEN İSİMLER BELLİ OLDU MU?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 5 Mart Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde 2 yarışmacı daha birleşme partisine gitmeyi garantileyecek. Yarışma ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİNE GİTMEYİ GARANTİLEYEN İSİMLER BELLİ OLDU MU?

Survivor All Star'da birleşme partisinin heyecanı yaşanmaya başlandı. Birleşme partisi için bugün 3. ve 4. isim belli olacak. Birleşme Partisi'ne katılmayı garantileyen ilk iki isim Elif ve Berkan oldu. 3. ve 4. isim belli olunca haberimizde yer alacak.

HİKMET VE YASİN ARASINDA GERİLİM SÜRÜYOR!

Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. Hikmet ve Yasin arasındaki gerilim yeni bölümde de devam etti. Fragmana yansıyan görüntülerde Yasin'in, "Kendimi de yakarım seni de yakarım" ifadesi sosyal medyada gündeme oturdu.

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