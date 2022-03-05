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Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Cagliari ile Lazio karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Cagliari Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 17:09
Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Cagliari ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maça dair tüm detaylar haberimizde...

CAGLIARI LAZIO MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Deiola, Marin, Dalbert; Pereiro, Pedro.

Lazio: Strakosha; Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

CAGLIARI - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Unipol Domus Stadı'nda oynanacak maç saat 22.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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