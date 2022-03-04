Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 4 Mart Cuma günü yayınlanacak yeni bölümde 2 yarışmacı birleşme partisine gitmeyi garantileyecek. Yarışma ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİNE GİTMEYİ GARANTİLEYEN 2 İSİM BELLİ OLDU MU?

Survivor All Star'da birleşme partisinin heyecanı yaşanmaya başlandı. Birleşme partisi için kadın ve erkek yarışmacılar turu geçen isimler belli olmuştu. Bugün ise bir erkek bir kadının dokunulmazlık kolyesi alarak birleşme partisine gitmeyi garantileyeceği nefes kesen oyunun oynanacağı bölüm yayınlanacak. Detaylar belli olunca haberimizde yer alacak...

YASİN GÖKHAN VE HİKMET ARASINDA GERİLİM!

Survivor 2022 All Star'da heyecan dorukta. Yarışmacılar arasında yaşanan gerilim yeni bölüm fragmanına da yansıdı. Hikmet ile Yasin arasında yaşanan gerilim, Yasin'in ortamdan ayrılmasıyla Gökhan ve Hikmet arasında sürdü. Öte yandan Berkan ve Gökhan'ın da tartışması dikkatleri çekti.