SURVIVOR ALL STAR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI? Birleşme Partisini kimler garantiledi? İşte o isimler

İşte Survivor Birleşme Partisi oyununu kazanan isimlerSurvivor'da en iyilerin yarıştığı All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan iletişim oyununun ardından bir zorlu yarış daha yapıldı. Survivor'da yarışmacıların ilk hedefi olan Birleşme Partisi'ne katılma hakkı oynanan oyunun ardından belli oldu Peki, Birleşme partisi oyununu kazanan isim belli oldu mu?

SURVIVOR ALL STAR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ OYUNU KİMLER KAZANDI?

Yayınlanan son fragmana göre Survivor All Star 2022 Birleşme Partisi oyunu oynanacağı duyurulmuştu. Yarışmanın kazananları oynanan zorlu oyunun ardından Birleşme Partisi'ne bilet alabilmek için büyük adım attı.

Survivor'da Birleşme partisi için oynanan oyunda performansı yüksek olan 5 isim seri başı oldu ve rakiplerini seçme şansını elde etti. Eşleşmenin ardından oynanan oyunda kadınlarda tur atlayan isimler belli oldu. İlk günün sonunda tur atlayan isimler şunlar olmuştu:

İŞTE BİRLEŞME PARTİSİ HAKKI KAZANMAK İÇİN OYNANAN OYUNDA TUR ATLAYAN İSİMLER

ELİF, SEDA, GİZEM, AYŞE, BİRSEN, ADEM, ATAKAN, BARIŞ, BATUHAN, PARVİZ

İlk turda Nagihan, Anıl ve Odeay performanslarının yüksek olmasından dolayı oynamamıştı.

BİRLEŞME PARTİSİNİ GARANTİLEYEN İSİMLER

Cuma günü oynanacak yarışmanın ardından bir Birleşme Partisini garantileyen 2 isimden ilki belli oldu.

İŞTE O İSİMLER:

Kadınlarda Elif, final oyununda Nagihan'ı 3-0 yenerek Birleşme Partisini garantileyen ilk isim oldu.

Erkeklerde ise Berkan Anıl'ı 3-0 yendi ve Birleşme Partisi'ne katılmayı garantileyen 2. isim oldu.