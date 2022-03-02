SURVIVOR KİM ELENDİ? 2 Mart Survivor kim gitti? Adaya kim veda etti?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 2 Mart Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümde ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşanacak.

SURVIVOR KİM ELENDİ? 2022 ALL STAR

Survivor eleme adayları belli oldu. Cumartesi günü ilk eleme adayı Evrim olmuştu. İkinci eleme adayı Aşkım seçilirken, 3. ve 4. eleme adayları Yasin ile Gökhan oldu. Adaya veda edecek olan isim 2 Mart akşamı yapılacak olan oylama sonucunda belli olacak. Elenen isim belli olunca haberimizde yer alacak.

İLETİŞİM OYUNU OYNANACAK!

Survivor'da yarışmacıların en değer verdiği iletişim oyunu için kıyasıya rekabet yaşanacak. İletişim oyununda Yağmur'un ağlaması fragmanda en dikkat çeken kısım oldu.