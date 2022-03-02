📺Sadakatsiz SON BÖLÜM İZLE | Sadakatsiz 51. bölüm izle - Kanal D Sadakatsiz izle (Sadakatsiz TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde heyecan doruktaydı. Sadakatsiz 16 Şubat Çarşamba günü ekranlara gelecek. Sadakatsiz 49. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Sadakatsiz son bölüm bilgileri; Sadakatsiz 49. Bölümü

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SADAKATSİZ 51. BÖLÜM KONUSU

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya'nın aklına soktuğu şüphe Derin'i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya'nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

Derin'in tavrı Ali'yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacaktır?

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👉SADAKATSİZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉SADAKATSİZ 51. BÖLÜM İZLE

👉SADAKATSİZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉SADAKATSİZ 51. BÖLÜM İZLE

👉SADAKATSİZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉SADAKATSİZ 51. BÖLÜM İZLE