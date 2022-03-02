📺 KURULUŞ OSMAN 84. BÖLÜM İZLE - Kuruluş Osman son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 84. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, 83. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 84. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 84. ve en son yayınlanan bölümü...

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Kuruluş Osman'ın 84. bölümü 2 Mart 2022 Çarşamba saat 20.00 itibarıyla Atv ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

KURULUŞ OSMAN 84. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vezir Alemşah kayı obasını basıp hatunları tutukluyor!

Osman Bey Geyhatu'yu gafil avlamışken birden karşısında Vezir Alemşah'ı bulur. Büyük bir cenderenin içindedirler. Osman Bey Geyhatu'yu yakalamak için cendereden sıyrılır. Geyhatu'nun izini sürmeye başlar. Fakat geride kalan alplar yaralı halde Vezir Alemşah'a esir düşerler? Alplar'ın akıbeti ne olacaktır?

Bala Hatun'un doğum sancıları başlamıştır. Kayı Obasında Bala'nın doğum telaşı varken Vezir Alemşah obaya yıldırım gibi düşer. Vezir Alemşah Osman'a olan hıncını hatunlarından çıkarmaya kararlıdır. Hatunları yargılayacaktır. Onları tutuklatıp Söğüt'e doğru yola çıkar. Bala'nın sancıları dinmemektedir. Hatunlar düştükleri zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

Geyhatu ağır yarasına rağmen ustaca saklanmayı başarır. Fakat Osman'ın daima bir planı vardır. Osman Bey Geyhatu'yu nasıl yakalayacaktır? Bir yandan Geyhatu'ya hesap sormak için uğraş veren Osman Bey Bala Hatun'un haberini alır. Osman Bey Bala Hatun'u görebilecek midir?

👉 KURULUŞ OSMAN 84. BÖLÜM İZLE

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👉 KURULUŞ OSMAN 84. BÖLÜM İZLE

👉 KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN