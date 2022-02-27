📺Yargı SON BÖLÜM İZLE | Yargı 22. bölüm izle - Kanal D Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 27 Şubat Pazar günü ekranlara gelecek. Yargı 22. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 22. bölümü...

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YARGI 22. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz ve Ceylin bir yandan Ceylin'in aklanma yolculuğunu sürdürürken öte yandan da savaş baltalarını iyice ortaya seren Yekta ile karşı karşıyadır. Her adımlarında onlardan daha önce oralarda olan amansız bir düşmanları vardır artık...

Pars, şimdiye kadar inandığı ve yardım ettiği Ilgaz ve Ceylin'in, genişleyen dava kapsamında kendi yakınlarına da sıçramasıyla iyice köşeye sıkışır. Pars bu noktada ortaya çıkan yeni deliller ve gelen itirafla sarsılacak, kendi adalet terazisini dengelemekte zorlanacaktır.

Gitgide kendilerini hiç tanımadıkları bir ağda bulan gençleri içinden çıkamayacakları, tırmanmaya çalıştıkça daha sert ve zor zamanlar beklemektedir. Bu kuyuda kendi başlarına çırpınışları bu kez yeterli olmayacak gibi gözükmektedir.

Adalet arayışında birlikteyken güçlü ve yenilmez olan Ilgaz ile Ceylin ikilisini büyük duruşma günü beklemektedir. Duruşmanın safları iyiden iyiye belli olurken, ortaya yeni çıkacak deliller her iki tarafı da şoke edecek, mahkeme sonrası verilecek karar ikilinin ilişkisi için bir dönüm noktası olacaktır.

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