Haberler Magazin SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 27 Şubat 2. eleme adayı belli oldu mu?

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 27 Şubat 2. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak... 27 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucunda haftanın ikinci eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor 27 Şubat 2. eleme adayı kim? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 16:41
SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 27 Şubat 2. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 2. eleme adayı belli olacak. 27 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

27 Şubat Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf ve 2. eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da Dokunulmazlık oyunu ardından yapılan oylama sonucunda Evrim ilk eleme adayı olarak seçildi ve sürgün adasına gönderildi.

DİĞER
Hande Soral'ın bebeğinin ismi ne olacak? Karnı burnunda Hande Soral takipçilerine yanıt verdi!
Hülya Avşar Cemal Güzelci aşkıyla ilgili ilk kez konuştu bakın neler söyledi! Öperken görüntüleri ortaya çıkmıştı: 'Normal değilim'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor