SURVIVOR 2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 27 Şubat 2022 | Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı... 27 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununda zorlu bir yarış mücadelesi verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına giden ikinci isim kim oldu? İşte tüm detaylar... | Son dakika Survivor haberleri



SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

27 Şubat Pazar günü haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan takım gönüllüler olurken, ünlüler takımında yapılan oylamada Aşkım en fazla oyu alarak 2. eleme adayı oldu ve sürgün adasına gitti.

SURVIVOR'DA 1. ELEME ADAYI KİM?

Survivor All Star'da birinci dokunulmazlık oyunu sonrası gönüllüler takımından Evrim 1. eleme adayı olarak sürgün adasına gitmişti.