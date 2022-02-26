📺Gönül Dağı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı 53. bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 53. bölümüyle 26 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 53. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

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GÖNÜL DAĞI 53. BÖLÜM KONUSU

Amcaoğulları ayrı ayrı kendi dertleriyle uğraşırken, kasabada gelişen beklenmedik durum, onları bir araya getirir. Amcaoğulları birlikte kolları sıvamışken bu birlikteliği bozan durum ne olacaktır? Sefer'in durumu iyice kötüleşmektedir. Son yaşadığı talihsiz olay, Zahide'nin endişelenmesine sebep olur. Sefer ve Zahide'yi bekleyen gelişme ne olacaktır? Bu sırada gözleri açılan Meryem de kasabaya gelmiştir. Rıfat ve Meryem'in ilk karşılaşmasında neler yaşanacaktır?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...

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GÖNÜL DAĞI 53. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 53. BÖLÜM FULL İZLE

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