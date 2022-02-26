📺Gönül Dağı 53. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 53. bölümüyle sevenleriyle buluştu. Gönül Dağı 53. bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazanırken, 54. bölüm fragmanı için arama motorlarında araştırma yapılmaya başlandı. Gönül Dağı 54. bölüm fragmanı, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Gönül Dağı dizisinin 53. bölümü ve 54. bölüm fragmanı...

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 53. bölümüyle 26 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 53. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

GÖNÜL DAĞI 53. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 53. BÖLÜM FULL İZLE

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GÖNÜL DAĞI 53. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kabiliyetli oyuncu Ferdi Sancar'ın üstlendiği Sefer karakteri, Gönül Dağı dizisinde pek çok badireler atlattıktan sonra şimdi de kanser hastalığıyla boğuşmaktadır. Son derece zor bir imtihandan geçen Sefer'in gün geçtikçe durumunun ciddileşmesi Gönül Dağı seyircisinin kafasını epey kurcaladı.



Minibüsünü kullandığı esnada ansızın fenalaşan Sefer'in direksiyon başında iken bayılması Gönül Dağı 53.son bölümde korku dolu anlara sebebiyet vermiştir. Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunundan ötürü zorluklar yaşamaya başlayan Sefer'den gelen üzücü haber Zahide'nin yüreği ağzına getirir.



Durumun hiç iyiye doğru gitmediğini gören Zahide'nin endişesi katlanarak artarken, ekran başındakiler de Sefer karakterinin Gönül Dağı'ndaki hikayesinin bitip bitmeyeceğine ilişkin sorgulamalarını yürütmeye başladı. Ölümcül bir hastalığa yakalanan ve bunun olumsuz etkileriyle karşılaşmaya başlayan, yaşam kalitesi giderek düşen Sefer karakterinin Gönül Dağı'ndan gidip gitmeyeceği netleşmemekle beraber ilerleyen bölümlerde belli olacak.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

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