Haberler Magazin SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? İşte Survivor All Star'da ödülü kazanan takım | 25 Şubat 2022

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? İşte Survivor All Star'da ödülü kazanan takım | 25 Şubat 2022

Ekranların en çok sevilen yarışma programlarından olan Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler, mantı ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Peki, 25 Şubat Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da mantı oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 23:17
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? İşte Survivor All Star'da ödülü kazanan takım | 25 Şubat 2022

Ekranların en çok sevilen yarışma programlarından olan Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler, mantı ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Peki, 25 Şubat Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da mantı oyununu kazanan takım...

ÖDÜL ÜNLÜLERİN

25 Şubat Cuma günü Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllülerin mücadele verdiği mantı ödüllü oyunu ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor All Star yarışmasında son ada konseyinde Yunus Emre elenen isim olmuştu.

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