Haberler Magazin 💥SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 Şubat Survivor All Star'da ödülü hangi takım kazandı

💥SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 Şubat Survivor All Star'da ödülü hangi takım kazandı

Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. 22 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star ödülün sahibi kim oldu? İşte tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 20:17
💥SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 Şubat Survivor All Star'da ödülü hangi takım kazandı

Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. 22 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star ödülün sahibi kim oldu?

22 ŞUBAT SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

22 Şubat 2022 Survivor ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler kıyasıya bir yarış veriyor... Oyunun ve ödülün kazananı belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz...

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının ardından Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan sürgün adasına gönderildi. Eleme konseyinde bu 4 isimden biri adaya veda edecek.

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