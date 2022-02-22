Haberler Magazin Arda Turan'ın milyonluk jestinin altında evlenme teklifi çıktı!

Arda Turan'ın milyonluk jestinin altında evlenme teklifi çıktı!

Galatasaray'da Arda Turan'ın yapmış olduğu milyonluk jestin detayları ortaya çıktı. Arda Turan, Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi hazırlığında olan ve kendisinden otomobilini isteyen genci geri çevirmedi ve arabısını verdi. Öte yandan başarılı futbolcu, günün kusursuz geçmesi için gencin tüm hazırlıklarının masraflarını da karşılamış.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 13:54
Arda Turan'ın milyonluk jestinin altında evlenme teklifi çıktı!

Galatasaray'ın yıldız ismi Arda Turan, Sevgililer Günü için kendisinden otomobilini isteyen genci geri çevirmemiş ve vermişti. Bu jestin altından evlenme teklifi çıktı.

Gittiği mekanda karşılaştığı genç ile sohbet ederken, gencin sevgilisine evlenme teklifi yapma hazırlığında olduğunu öğrenen Turan, otomobilini vererek, günün kusursuz geçmesi için yardımcı olmak istemiş. Ama yıldız futbolcu bununla da kalmamış! Hürriyet'in haberine göre, Arda, gencin tüm hazırlıklarının masraflarını da karşılamış. Kim bilir belki yakında ünlü futbolcuyu, çiftin nikâh şahidi olarak da görebiliriz.

DİĞER
SON DAKİKA: Beşiktaş, Trabzonspor'un eski yıldızını istiyor! Transferde Gedson Fernandes taktiği...
Fenerbahçe golcü problemini çözüyor: Bundesliga'dan Anthony Modeste önerildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor