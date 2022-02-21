SURVIVOR 3. ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Survivor 3. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 21 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Peki, Survivor üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Survivor'da sürgün adasına kim gitti?

SURVIVOR ALL STAR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

21 Şubat Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf ünlüler oldu. Yapılan oylama sonıucu ise 3. eleme adayı Nagihan oldu. Gönüllüler takımında performans birincisi ise Yağmur olurken, 4. eleme adayı olarak da Gökhan'ı seçti.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının ardından Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan sürgün adasına gönderildi. Eleme konseyinde bu 4 isimden biri adaya veda edecek.