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Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz'la evlilikleri sonrası ilk kez konuştu!

Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, geçtiğimiz aylarda Ezgi Yavuz'la evlendi. Tecrübeli yorumcu evliliği hakkında dikkat çeken bir röportaj verdi. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 11:49
Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz'la evlilikleri sonrası ilk kez konuştu!

A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, 2017 yılında ilk eşinden ayrılmıştı. Toroğlu, geçtiğimiz aylarda Ezgi Yavuz'la dünyaevine girdi. Ünlü çift, Sabah'a evlilikleri hakkında bir röportaj verdi. İşte öne çıkanlar...

Nerede tanıştınız?

- ERMAN TOROĞLU: Bir arkadaş toplantısında tanıştık. O zaman beni çok bilmiyordu, sonradan tanıdı.

- EZGİ YAVUZ: Spora yabancı biri değilim, Galatasaraylıyım ve kulüp üyelik belgemi merhum başkan Mustafa Cengiz'den almıştım. Ama televizyon izlemiyorum, bu sebeple futbol programlarını da bilmem yani.

Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz'la evlilikleri sonrası ilk kez konuştu!

İlk kez Cihangir'de görüntülendiniz, yaş farkı sebebiyle magazin basınının gündemine oturdunuz...

- E.Y: O gece beni magazinciler evime kadar takip etti, bu hiç hoş değildi! Görüntüleyebilirsiniz ama insanların peşine takılıp evine kadar takip edemezsiniz. İnsanlar kağıt üzerindeki şeylere bakıyor. Ruhlar uyuyor mu, buna bakan yok! Oysa bizim yaşam adına paylaştığımız o kadar çok şey var ki... İkimiz de yemeyi seviyoruz, gezmeyi seviyoruz. Bodrum'u seviyoruz.

- E.T: Ezgi için 17 yaşında diye yazmışlar. Güldük, geçtik. Hiçbir şeyin üstüne gitmeyeceksiniz. Sana verdiğimiz bu söyleşi de ilk ve son olacak. O da Sabah gazetesi olduğu için. Ezgi, 39 yaşında bir avukat. Bizler yetişkin insanlarız. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bundan kime ne?

- E.Y: Açıkçası beni genç kız diye yazmaları hoşuma gitmedi değil (gülüyor). Erman hocanın kamuoyunca yeterince tanındığını düşünmüyorum. Çok bohem, kaliteli bir hayatı var. Pahalı zevkleri var ama çok mütevazı bir insan. Mesela geçen hafta sanayide tamircilerle personel yemeğine oturacak kadar halktan biri.

Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz'la evlilikleri sonrası ilk kez konuştu!

Erman Hoca'yı tanıyoruz ama sizi pek tanımıyoruz Ezgi Hanım...

- E.Y: Avukat olduğumu biliyorsunuz zaten. Daha çok Çağlayan Adliyesi'nde çalışıyorum. Beşiktaş'taki ofisimi, trafiğe takılmamak için artık Beyoğlu'na taşıyorum. Yıllarca başta Doğuş olmak önemli gruplarda görev yaptım. İki senedir serbest avukat olarak çalışıyorum. Uzmanlık alanım arabuluculuk.

Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz'la evlilikleri sonrası ilk kez konuştu!

Evlilik kararı nasıl alındı?

- E.Y: Bir teklif olmadı, kendiliğinden gelişti.

- E.T: Biz dört senedir beraberdik. Açıkçası evlilik bana uzak geliyordu. İlk eşimle uzun zaman ayrı yaşadık. Bir daha evlenmem diyordum ama Ezgi'yle tanışıp birçok konuda anlaşınca, kafa dengi de olunca, "Bu insanla olabilirim" dedim. O zaman "Neden evlenmeyelim?" dedik.

- Evlenmek için neden Barselona'yı seçtiniz?

- E.T: Yılbaşında genelde yurt dışına gidiyoruz. Sıcak bir yer olsun dedik, Barselona mantıklı geldi. İtalya kapalıydı, pek çok yerde kısıtlamalar vardı. İspanya aşı olanları kabul ediyordu.

Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz'la evlilikleri sonrası ilk kez konuştu!

Yakında Turkuvaz Kitap'tan bir kitabınız çıkacak. Nasıl gidiyor çalışmalar?

- E.T: Bu kitap benim hayatım hakkımdaki her şey olacak. Az kaldı, yer yerinden oynayacak. Ben demiyorum, önsöz yazan üç isimden biri olan Hıncal Uluç, "Bu adam kitap yazmışsa, ortalığı karıştırır" diyor. Diğer isimler Cavit Çağlar ve Şenes Erzik. Yaşasaydı, Hilmi Ok'tan da önsöz alacaktım.

Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz'la evlilikleri sonrası ilk kez konuştu!

Kitabın bir hikayesi var mı hocam?

- E.T: Yıllar önce Galatasaray'da Metin Kurt diye bir futbolcu vardı. Mert bir adamdı. Zamanında 17 yaşımdayken Güneşspor'un başkanı, sahte imzayla beni profesyonel yaptı. O zaman Metin ile aynı kulüpteydik. Sonra o Galatasaray'a gitti. Ölmeden önce bir kitap yazdı, "Ey Erman Toroğlu, sen bu alemin bütün çirkinlerini biliyorsun, neden yazmıyorsun?" diye sordu. Ben de, "Metincim bazı şeyler her zaman konuşulmaz. Zamansız öten horozun kellesini keserler" diye gazeteden yanıt yazdım. Şimdi zamanı geldi. Kitaba "Nur içinde yat Metin" diye başlıyorum.

Ezgi Hanım siz kitabı okudunuz mu?

- E.Y: Okumak isterdim ama beni karıştırmadı. Okumak ve gerekirse bazı yerleri hukuki olarak düzelttirmek isterdim ama izin vermedi.

- E.T: Kimseyi karıştırmadım. Şu ana kadar buraya kendim geldim. Bundan sonra da kendim gideyim.

Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz'la evlilikleri sonrası ilk kez konuştu!

Erman hocanın en sevdiğiniz özelliği nedir?

- E.Y: Hiç arkaya bakmaması. Hayat enerjisi çok yüksek. Sanki yıllardır meditasyon yapmış da hayatın anlamını keşfetmiş gibi.

Nasıl keşfettiniz hayatın anlamını?

- E.T: Önce futbolcuyum, yaşım 17, adım Erman... Biri bana küfür ederse ben de ediyorum. Biri dalarsa ben de ona dalıyorum. Sonra hakem oluyorum, adım Erman Toroğlu. Birisi küfretti sen edemiyorsun. Yutkunuyorsun! Yalnız sahada değil sokakta da küfretse susmak zorundasın. Adama dalamazsın! Nefsimi nasıl terbiye ettiğimi görüyor musun? Sonra medyaya geliyorsun, küfürler devam ediyor. Yine sabretmek zorundasın. Yani ben yoga meditasyon falan bilmem, adam olan nefsini terbiye edecek. Ama bana yapılan kötülüğü de unutmam ha...

Futbolla ilgili tartışmalar yaşanıyor mu?

- E.Y: Kendi aramızda hiç futbol konuşmuyoruz.

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