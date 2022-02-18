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SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Survivor 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sercan Yıldırım ve Barış Murat Yağcı...

Ekranların en çok izlenen yarılma programlarından Survivor, 26. bölümüyle ekranlara gelecek. Ünlüler ve Gönüllüler takımının kıyasıya bir mücadele vereceği Survivor'ın yeni bölümünde futbol maçı yapılacak. Ünlüler takımında yer alan eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın attığı gol sonrası yaptığı hareket dikkatleri çekti. Peki, Survivor'ın yeni bölümü ne zaman? Survivor 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 23:44
SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Survivor 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sercan Yıldırım ve Barış Murat Yağcı...

Ekranların en çok sevilen yarışmalarından olan Survivor All Star'da yeni bölüm büyük heyecanla bekleniyor... Survivor 26. bölümde dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı futbol oyununda kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman?

📺SURVIVOR 26. BÖLÜM NE ZAMAN?

Tüm hızıyla devam eden Survivor All Star'ın yeni bölümü 19 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de ekranlara gelecek.

🎬26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'un 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Futbol oyunun oynandığı fragman izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Yeni bölüm fragmanını survivor resmi hesabından izleyebilirsiniz.

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