Kardeşlerim YENİ BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim 40. bölüm ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | KARDEŞLERİM 40. BÖLÜM FRAGMAN

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, 40. yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyada da gündem oldu. Dizinin sıkı takipçileri 40. yeni bölüm ile ilgili bilgileri araştırıyor. İşte detaylar...

KARDEŞLERİM 40. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kardeşlerim dizisi 19 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'de atv'de yayınlanacak.

40.BÖLÜM ÖZETİ:

"Gülmek bir gün bize de yakışacak…"

Eren kardeşlerin yoksullukla olan mücadelesi, gün geçtikçe daha zor bir hal alır. Bu durumdan en çok Asiye etkilenirken, Ömer de gecesini gündüzüne katarak, evi geçindirmek için çabalar. Şengül cephesinde yaşanan gelişmeler, Akif'in yeni bir karar almasına neden olurken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz. Suzan'ı bir kez daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Akif'in yaptığı hamle ise, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.