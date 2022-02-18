Kaderimin Oyunu SON BÖLÜM İZLE - Kaderimin Oyunu İZLE 9. bölüm (STAR TV)

KADERİMİN OYUNU 9. BÖLÜM İZLE / KADERİMİN OYUNU 9. BÖLÜM FULL İZLE

KADERİMİN OYUNU TÜM BÖLÜMLER İZLE

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kaderimin Oyunu dizisinde heyecan dorukta. Kaderimin Oyunu 18 Şubat Cuma günü ekranlara gelecek. Kaderimin Oyunu 9. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kaderimin Oyunu son bölüm bilgileri ve Kaderimin Oyunu dizisinin 9. ve son bölümü...

KADERİMİN OYUNU 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nedret'in yüzleştiği gerçek, geçmişte üstü örtülmüş hesaplaşmaları su yüzüne çıkarır. Cemal ve Asiye'nin aynı konakta olmaları Nedret için kabul edilebilir değildir. Raci'nin kirli oyunları Mahir'i çok zor duruma düşürürken, babasını kaybetme korkusuyla yüzleşen Nergis, annesinden doğum günü için bir istekte bulunur. Bu masum istek, Cemal'in iyileşmeye başlayan kalbini yeniden paramparça edecektir.

KADERİMİN OYUNU 9. BÖLÜM İZLE / KADERİMİN OYUNU 9. BÖLÜM FULL İZLE

KADERİMİN OYUNU TÜM BÖLÜMLER İZLE

Oyuncular: Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm)