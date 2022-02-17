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📺SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Survivor All Star yeni bölüm hangi gün?

Survivor yeni bölüm ne zaman? | Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor... Survivoır All Star'da son bölümde yaşanan konseyde adaya Ezgi veda etti. Ezgi'nin elenmesinin ardından, yarışmanın yeni bölümünde neler yaşanacağı izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor All Star yeni bölüm hangi gün? İşte tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:26
📺SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Survivor All Star yeni bölüm hangi gün?

Survivor yeni bölüm ne zaman? | Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor... Survivoır All Star'da son bölümde yaşanan konseyde adaya Ezgi veda etti. Ezgi'nin elenmesinin ardından, yarışmanın yeni bölümünde neler yaşanacağı izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor All Star yeni bölüm hangi gün?

SURVIVOR 26. BÖLÜM NE ZAMAN?

Tüm hızıyla devam eden Survivor All Star'ın yeni bölümü 19 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de ekranlara gelecek.

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