SURVIVOR KİM ELENDİ? İşte 16 Şubat Çarşamba adaya veda eden isim

Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. 16 Şubat Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı.

ÖDÜL OYUNUNDA KAZANAN ÜNLÜLER!

Kıyasıya rekabet şeklinde geçen ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Günün ödülü ise patates kızartması oldu. Turuncu evde ödül olan patates kızartmasının keyfini çıkardı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Haftanın eleme adayları gönüllüler takımından Evrim, Atakan ve Ezgi olurken ünlülerden ise Aşkım potaya gitti. SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim belli oldu.

ELENEN İSİM EZGİ OLDU!

Survivor All Star'a yedek kadrodan dahil olan Ezgi yarışmaya veda eden isim oldu. Ezgi elenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gelişim de çok hızlı olmuştu gidişim de öyle oldu. Böyle bir takım ile yarışma şansı sağladığınız için çok teşekkür ederim." dedi.





SURVİVOR EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

Ezgi Hocaoğlu 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik sporu ile ilgilendi. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Survivor Ezgi, Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi almaya hak kazandı.

Halen Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam eden Ezgi Hocaoğlu, 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Survivor 2020'ye 14 Mart'ta katılan Ezgi, Ünlüler takımında yer almıştı.