SURVIVOR KİM ELENDİ? 16 Şubat Survivor kim gitti? Adaya kim veda edecek?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 16 Şubat Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşanacak.

SURVIVOR KİM ELENDİ? 2022 ALL STAR

Survivor'da Ünlüler takımı 3.eleme adayı olarak Aşkım'ı çıkardılar. Gönüllüler takımından performans birincisi Berkan ise 4.eleme adayı olarak Ezgi'nin ismini verdi. Bu haftanın eleme adayları Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi oldu. 16 Şubat'ta yapılacak olan elemede, adaya veda eden isim belli olduğunda haberimizde yer alacak.

MERT'TEN SUDE'YE SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ!

Yeni bölümde ödül oyununa başlamadan önce Mert, Sude'ye çiçek vermek için izin istedi. İzin çıkınca da çiçeği herkesin gözleri önünde Sude'ye vererek "Sevgililer Günü'n kutlu olsun" dedi. Bu durum Nisa'yı oldukça kızdırdı.