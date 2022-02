📺Yargı SON BÖLÜM İZLE | Yargı 20. bölüm izle - Kanal D Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlar─▒nda izleyiciyle bulu┼čan Yarg─▒ dizisinde heyecan dorukta. Yarg─▒ 13 ┼×ubat Pazar g├╝n├╝ ekranlara gelecek. Yarg─▒ 20. b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čanaca─č─▒n─▒ izleyiciler merak ediyor. ─░┼čte Yarg─▒ son b├Âl├╝m bilgileri; Yarg─▒ 20. b├Âl├╝m├╝...

­čĹëYARGI T├ťM B├ľL├ťMLER ─░├ç─░N TIKLAYIN

­čĹëYARGI 20. B├ľL├ťM ─░ZLE

YARGI 20. B├ľL├ťM KONUSU

Ceylin hakk─▒nda ├ž─▒kan iddianame ba┼čta Ceylin olmak ├╝zere herkesi ┼čoka u─čratm─▒┼čt─▒r. Ilgaz, ummad─▒─č─▒ yerden darbe yedi─čini d├╝┼č├╝nen Ceylin'in hemen yan─▒ ba┼č─▒nda bu sorunun da ├╝stesinden birlikte gelebilmek i├žin ellerini ona uzatm─▒┼č beklemektedir.

Pars adaletin bir an ├Ânce yerini bulma sava┼č─▒nda zaten her yerden iyice s─▒k─▒┼čt─▒r─▒lm─▒┼č durumdayken bir yandan da beklemedi─či darbeler yemek ├╝zeredir. ├ťstelik kendi adaletini sa─člamak i├žin her yola sapabilen Yekta Tilmen kar┼č─▒ taraftayken…

Kriminal b├╝ronun i├žerisindeki k├Âstebe─či bulmak i├žin topyek├╗n bir m├╝cadeleye giri┼čen Metin Amir ve Eren komiseri ise s├╝rpriz bir geli┼čme bekliyor.

Ceylin'i aklamak u─čruna elinden geleni ard─▒na koymayan Ilgaz'─▒ hayat─▒nda bakaca─č─▒ en zor dava beklemektedir. Cephelerin iyiden iyiye keskinle┼čti─či bu "adalet sava┼č─▒"nda birlikte, yan yana m├╝cadele eden Ilgaz ve Ceylin'i sonunda ┼čok edecek bir yolculuk beklemektedir.

